除了故宮長城 北京寺廟有典故值得一遊

－新春旅遊專題之九北京是中國古都之一，除了故宮、長城，北京的寺廟既是景點，也是文化底蘊的重要成分。像是出過兩位清代皇帝、後為藏傳佛教重鎮的雍和宮，以及道教名觀白雲觀，都是知名寺廟。

雍和宮，位在北京二環路北側，始建於清康熙33年（公元1694年），是康熙帝為第四子胤禛建造的府邸。由於胤禛後來被封「雍親王」，因此被稱為「雍王府」，俗稱「四爺府」。

胤禛1722年即位為雍正帝後，1725年便將這座府邸命名為「雍和宮」，成為皇帝行宮，名字一直沿用至今。1735年雍正逝世，四子弘曆即位為乾隆帝。為了籠絡西藏，乾隆在1744年下旨，將雍和宮從行宮變更為藏傳佛教寺廟，直到今天。

由於出過兩位皇帝，使雍和宮在北京人心目中，一直被認為是風水寶地，香火鼎盛，且國內外遊客眾多，人潮終年絡繹不絕，可說是全北京人氣最旺的寺廟。而「步步驚心」等描寫雍正的電視劇熱播，更讓雍和宮晉升為台灣人到北京最想去的景點之一。

白雲觀，位在北京西便門遺址外，歷史最早可追溯到唐玄宗開元29年（公元741年）建成的幽州「天長觀」，是北京地區有記載的第一座道觀。

1227年，當時已控制北京的成吉思汗下令，將天長觀改名為「長春宮」，由道教大師丘處機執掌。同年丘處機逝世，他的弟子便在長春宮東側興建白雲觀祭祀，成為白雲觀之始。此後經歷代改建，規模不但擴大，更成為道教中「金真道」的三大祖庭，屬道教的重鎮。

北京人到白雲觀，除了祭拜觀內諸位神明，還會去尋找分散在眾多石雕上的3隻猴子。相傳，只要找出這幾隻石猴，必有好運，且心想事成。因此，白雲觀大門外及內庭裡的3隻石猴，早已被眾人摸得發亮。若想求好運，得花點工夫仔細去找。

除了市區內的雍和宮、白雲觀，位在北京西郊、距離市區30多公里的潭柘寺，則是北京現存歷史最悠久的寺廟。

潭柘寺，始建於西晉末年，當時名為「嘉福寺」，被認為是佛教傳入現今北京地區後最早修建的寺廟，距今已超過1700年。因此，「先有潭柘寺，後有北京城」這句俗諺，在北京民間不脛而走。

但在金代以前，潭柘寺曾幾經興衰，直到金熙宗登門進香禮佛後，潭柘寺才確立了在北京的地位。而元世祖忽必烈的女兒妙嚴公主，更在潭柘寺出家為尼。而明清兩朝，更是皇帝和王公貴族穿梭進香之地。

由於潭柘寺位在郊區的山腳，許多北京人除了衝著「先有潭柘寺，後有北京城」這句話前往一探究竟外，後方山坡成片的楓樹，在秋天也是一大美景，成為北京郊區知名的景點之一。1060128

(中央社)