上海朱家角古鎮 江南特色水鄉
－新春旅遊專題之十偶像劇「命中注定我愛你」取景地之一的朱家角古鎮，位於上海市青浦區，距離上海市中心西偏南約49公里，是典型的江南水鄉，也是上海近郊的旅遊勝地。
朱家角古鎮是中國大陸4A級的旅遊景點，2006年被大陸共31家都市類報紙共同評為「中國最值得外國人去的50個地方」之一。
事實上，台灣人對朱家角古鎮也不陌生，偶像劇「命中注定我愛你」的取景地之一就是朱家角古鎮。
朱家角全鎮面積約138平方公里、人口約6萬6000人，有「上海第一大鎮」稱號。民眾一進入這個小鎮，立刻可感受到「小橋、流水、人家」的江南水鄉特色。
古鎮中，隨處可看到撐船的船夫，如果走累了也可以搭船遊覽朱家角風景。
鎮內9條老街依水傍河，上千棟民宅臨河而建。其中，北大街（又稱一線街）是上海市郊保存最完整的明清建築第一街，東起放生橋，西至美周弄的300多公尺，是北大街的精華所在。
老街上販售粽子、蝦幹、豆腐乾、筍絲黃豆、薰青豆等，逛街還可享美食。
另外，朱家角古鎮有課植園、珠溪園等名園，名橋有放生橋、泰安橋、平安橋、福星橋、永豐橋、廊橋。在古鎮園林中尋幽訪勝，登橋飽覽水鄉風光。1060128
(中央社)
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