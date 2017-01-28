女兒認錯爹 郭彥均：誰能體會雙生兒拔拔的痛？

郭彥均與郭彥甫雙胞胎，兩人面貌神似讓人難分辨。(圖/本報系資料照)

藝人郭彥均和老婆婚後育有一女圓圓，在除夕夜時和家人團聚吃飯時，一時興起讓女兒試著能否分辨出自己和雙胞胎弟弟郭彥甫，未料女兒竟半路認弟弟當「爹」，讓他當下尷尬到只能強顏歡笑。

郭彥甫女兒認爹影片。(影片/郭彥甫臉書)

影片中只見親戚們慫恿郭彥均女兒，看看是否能分辨出來哪個才是爸爸，未料女兒猶豫幾秒之後，竟把手指指向郭彥甫並討抱抱，這讓郭彥甫開玩笑說道「不用生了，過年又撿到一個了」，這讓郭彥均只能強顏歡笑，無奈地輕輕打著孩子的屁股，不過女兒隨即發現認錯爹，立刻再度撲向爸爸的懷抱，這也讓郭彥均開玩笑表示「算你有良心，沒讓我丟臉」。

對此郭彥均貼文「誰能體會雙生兒拔拔的痛？難得合體就一定要這樣嗎？唉！真的相見不如懷念，悲喜交集的年夜飯」，短短幾句話訴說無奈心情，不過粉絲則留言安慰「 妹妹當下一定覺得爸爸怎麼變兩個才會認錯」。

(中時電子報)