NBA》哈登又創紀錄! 再飆51分大三元

火箭隊哈登(中)飛身灌籃，七六人恩比德試圖阻擋。(美聯社)

火箭隊28日作客七六人，兩隊以超過51%的命中率瘋狂開火，最終火箭以123-118獲勝。「大鬍子」哈登攻下全場最高的51分，抓下全場最多的13籃板，送出全場最多的13助攻，單季第2度締造50分以上的大三元，成為史上第一人。

事實上，聯盟近30年來只有兩人寫下單場50分的大三元，雷霆隊韋斯布魯克1次，哈登2次。這也是哈登本季第5次寫下單場40分以上的大三元，追平奧斯卡羅伯生的紀錄。哈登於元月初單場53分、16籃板、17助攻、53%命中率仍是數十年來最驚人的表現之一。哈登此役出手28中16，三分球11中6，說明本季的表現絕非偶然，他正逐漸變成聯盟最恐怖的怪物。

七六人隊恩比德也有32分7籃板的高水準演出，不過在哈登的武勇面前黯然失色。在聯盟開始朝向多巨頭隊伍的趨勢下，哈登本季仍挾著「以1敵5」的氣勢屢創紀錄，目前火箭於西區穩定排名第3，哈登與雷霆隊韋斯布魯克的MVP之爭也更形激烈。

(中時電子報)