華府為生命而走 彭斯鼓舞反墮胎遊行
美國數以萬計反墮胎人士今天展開第44屆「為生命而走」大遊行，慶祝川普當選總統使他們的反墮胎訴求重獲政治支持。出席活動的副總統彭斯以「生命再度獲勝」鼓舞集會群眾。
路透社報導，彭斯（Mike Pence）告訴聚集華盛頓特區國家廣場（National Mall）參與「為生命而走」（March for Life）的示威群眾：「在美國，生命再度獲勝。」
不過，川普（Donald Trump）就職隔天，相同地區其實出現更多人上街爭取包括墮胎權在內的婦權。
主辦單位指出，長期引領反墮胎運動的彭斯是在這場集會發表演說的最高階政府官員。他在印第安納州州長任內曾簽署被視為美國最嚴厲的多項墮胎法。
彭斯盛讚「選出支持生命占多數的美國國會」。川普23日恢復禁止聯邦政府提供資金給支持墮胎的海外非政府組織，並將提名1名反墮胎的最高法院大法官。
彭斯說：「這是我曾見過『為生命而走』最棒的1天。」
美國聯邦最高法院1973年在「羅訴韋德案」（Roe versus Wade）中裁定墮胎合法，「為生命而走」每年在接近這項判決週年時舉行。（譯者：中央社何宏儒）1060128
(中央社)
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