台灣玩家玩具經 日本次文化投射1

蒐集限量玩具 台客就愛日版台灣深受日本次文化影響，不少玩具迷鍾愛日系玩具，且深信在日本國內發行的「日版」品質最佳，日本海外發行的「代理版」有瑕疵，但對日本人來說，這只是一種迷思。

「我曾拿著放大鏡比較日版和代理版的差別，日版品質確實比代理版好」，台灣1名玩具迷信誓旦旦地說，因此，在收集日系玩具上，他只收藏日版，不買代理版。

在早年台灣玩具市場未打開通路前，台灣出現許多人「跑單幫」，專程到日本買玩具回台販售，甚至接受專門訂單，遠赴各大玩具會場購買限定版玩具，這些在日本國內販售的日系玩具，被稱為日版玩具，在台灣售價遠高於日本訂價。

台灣玩具市場打開後，代理商開始向日本廠商下訂代理玩具進口台灣，這些代理的玩具被稱為代理版，幾乎以日幣幣值換算，玩具價格逐漸恢正常，但代理版通常在玩具外盒上貼有代理的標籤。

雖說日版和代理版幾乎全在中國大陸製造，內容物一模一樣，但不少玩具迷還是偏好日版，這點從台灣的露天拍賣等拍賣網站可以看出來，有些賣家會特別在自己販售商品註明是日版或代理版，部份買家也會詢問。

一般來說，即使在通路大開的現在，日版價格仍比代理版高出3成至5成，雖然這種差距有縮小的趨勢，有些買家也不太在乎日版和代理版的差別，但這種迷思確實存在。

在日本二手連鎖玩具店「 JUNGLE 」工作多年、且負責國外通信販售的Amy說，她接觸的國外買家，不少人會特別注意日本國內版和海外版的差別，從品質到配色都會比較。

Amy表示，這些玩家相信在日本國內販售的是初版，因模具剛使用時狀況最佳，發行海外的是第二版、第三版，狀況較差，玩家才堅持一定要購買日版，但日本人認為日版和代理版都是一樣的。

Amy 認為以當今日本玩具的品管控制，日版和海外代理版是沒有差別的，若真的要嚴格區分的話，大品牌公司因發售量大，品質控管會更嚴謹，模具也較多，小品牌品管控管相對差了一點，模具較少，以大品牌和小品牌來區分日版和代理版的品質，或許會比較有意義。1060128

(中央社)