台灣玩家玩具經 日本次文化投射2

玩具買來供奉不拆封 台灣欠缺二手市場 玩具是日本次文化的一種，日本二手玩具市場興盛，反觀台灣雖深受日本影響，玩具迷也多，二手市場卻相對薄弱，1名玩具商說，可能和台灣玩具迷不輕易拆封玩具有關。

打開台灣拍賣網站，玩具是最大宗的商品之一，數以萬計，雖說港系、美系已開始攻占台灣的玩具市場，但日系玩具還是深受玩具迷的喜愛。

喜歡到日本觀光的玩具迷發現，日本二手玩具市場興盛，不只網路，實體店家也不少，但反觀台灣市場，幾乎沒有二手市場，更不要說建立二手市場的機制。

「台灣多數玩具迷買了玩具，不是拆來玩，而是像寶物供奉在家裡，就像在收藏古董，連外盒都小心保存」，1名玩具商說，誇張的是，很多店家買賣了多年的玩具，也不知內容物的實際狀態，只會拿圖片給消費者看，和日本玩具店會展示實物完全不同。

在日本二手連鎖玩具店「JUNGLE」工作多年、且負責國外通信販售的Amy說，日本二手玩具店早就建立每樣商品的價格機制，包括買價和賣價，通常賣價高出買價的3成至5成，視市場需求及剩餘貨量，再調整價格。

日本的二手玩具商品定義也很嚴謹，除非是直接向廠商、盤商或零售商購買的玩具，否則只要經過市場機制洗禮，即使全新未拆封，也一律稱為二手商品，

日本二手商品規範嚴格，店家也怕引起消費紛爭，絕大多數不敢欺騙消費者，二手商品區分為「未開封」、「已開封」等，甚至會把標示貼在外盒，若是已開封，消費者還可以檢查內容物，再決定是否購買。

反觀台灣，因二手市場薄弱，也就不會有嚴格規範，玩具商說，因許多玩具迷不拆封，甚至在收藏一段時間後，還加計倉儲成本，不願以購買原價或較低較格脫手，二手市場當然停滯。

另外，在台灣拍賣網站購買玩具時也要小心，不少賣家打上全新標示，其實是已拆封或已取出檢視，有些更是被把玩過，買家若不詢問清楚，小心吃虧。1060128

(中央社)