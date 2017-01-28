台灣玩家玩具經 日本次文化投射3
無差別殺人事件後 玩具聖地秋葉原失色秋葉原是日本次文化的代表地，也是玩具迷必遊聖地，近幾年來秋葉原盛況不再，1名在秋葉原工作的陸籍員工說，肇因是2008年秋葉原的無差別殺人事件。
2008年6月8日中午12時30分，男子加藤大智開車闖入秋葉原的行人專用區（現已廢除），持刀大叫殺人，造成7死10傷，是日本30年來死者最多的同類罪案，被稱為秋葉原無差別殺人事件。
在這起事件發生前，秋葉原設有行人專用區，多在例假日開放，整條主要道路封鎖，遊客悠閒地走在幹道中央，隨心所欲地漫遊在動漫、電玩及玩具的日本次文化空間，但殺人事件後一切都改觀了。
在秋葉原一棟大樓從事「鐵道模型」販賣的中國大陸籍員工說，殺人事件發生後，秋葉原行人專用區廢除了，人潮也明顯減少，連多家玩具店也關了門，秋葉原盛況大不如前。
現在還是有遊客到秋葉原朝聖，建築物鄰街整面牆彩繪動畫圖樣，在燈光下仍十分顯眼，COSPLAY裝扮的女孩，依舊站在路旁人行道發放傳單，場景和殺人事件發生前一樣，1名常到秋葉原的台灣遊客說，雖然客觀環境沒什麼變化，就是少了以往人聲鼎沸的熱鬧感覺。
在大板日本橋一家玩具店工作的女員工則認為，秋葉原確實是有不少玩具店家關門，但應該是景氣不佳及網路衝擊造成的。
想逛玩具店、看動漫等日本次文化，秋葉原也不是唯一的選擇，同在中央線上的中野已經掘起，中野的Broadway被視為另一個聖地，日本漫畫也不經意地介紹這個地方，若是想認真逛Broadway，一天真的是不夠用。1060128
(中央社)
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