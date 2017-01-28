50歲溫碧霞賀年照 美到沒天理

溫碧霞與老公、小孩度假過新年。（圖／取自溫碧霞微博）

年過半百的溫碧霞過去就時常在網上曬出超逆天美照，而今（28日）適逢大年初一，她也應景貼出與老公、小孩的賀年照，而溫碧霞一身長裙、露出美肩的美照更被誇「美到沒天理」。

溫碧霞今貼出和老公、兒子在海灘度假的照片，她開心祝賀粉絲「新年紅紅火火，大吉大利！」但最吸睛的，還是她貌美如天的美照，穿上無袖長裙、頭還戴上黃色小花，保養得宜的完全不像50歲的臉蛋，是名符其實的「美魔女」。

(中時電子報)