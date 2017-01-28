美國退出TPP 大馬官員建議大陸取代

美國宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），馬來西亞種植及原產業部長馬袖強建議，邀請中國大陸加入。

他對美國總統川普一上任即宣布退出TPP感到失望，並直言美國退出對TPP衝擊不小，因為美國仍是世界最大的經濟體。他認為，大陸已崛起成為世界第二大經濟體，如果美國落實退出TPP，大陸能取代加入是最好的補償方案。

他說，美國退出後，除非有另一個如美國一樣龐大的經濟體加入，否則將會破壞TPP當初成立的願景。

馬袖強表示，原有12個TPP簽署國涵蓋全球經濟規模40%，TPP可助大馬開拓加拿大、墨西哥及秘魯的新市場，但隨著美國退出，大馬將探索非洲及南美洲的潛在市場。

他補充說，目前已向大馬貿易及工業部反映此建議，並會在近期飛往伊朗及印度展開5天訪問，以積極開拓更多出口商機。1060128

(中央社)