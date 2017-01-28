苦瓜粽子薑黃飯 年菜飄香南洋風

台灣過年餐桌少不了魚和肉，在東南亞過年必吃的年菜卻是苦瓜、粽子、薑黃飯；越南語教師陳玉水說，苦瓜有「苦盡甘來」之意；印尼新住民王溫蒂說，薑黃飯是期許好運祝福。

民進黨力推新南向政策，為鼓勵社會大眾認識東南亞文化，民進黨秘書長洪耀福、副秘書長徐佳青、李俊毅，偕同印尼裔新移民王溫蒂、越南裔的陳玉水向媒體介紹道地的印尼與越南年菜。

已來台16年的王溫蒂說，「薑黃飯」是印尼人在生日、過年節慶或者宴請很重要的人時，一定會準備的一道米食，有期許好運的祝福意味。印尼人還會將上方凸起的那一截「薑黃飯」盛下來放置盤中，送給最重要的人享用，「薑黃飯」搭配沙嗲烤肉就是最具印尼特色的風味餐。

來台6年、目前擔任越南語教師的陳玉水說，「苦瓜包肉湯」是越南過年傳統菜餚，因為越南人認為新年吃苦瓜湯會讓「苦的」過去，幸福就來。

陳玉水說，吃苦瓜，除了有「苦盡」的意思，也因為越南南部的天氣乾熱，吃苦瓜可以退火；另一項過年必吃的菜餚則是粽子，越南認為米飯是很重要的，以芭蕉葉包捆，豬肉、綠豆為內餡，南越粽為圓形、北越粽為方形，會用來祭拜祖先後食用。1060128

(中央社)