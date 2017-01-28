大學Top 10 世大運看他們表現〈投手篇〉

中華培訓隊備戰世大運。（資料照，陳信翰攝）

中華成棒隊在2015年光州世大運奪下金牌，今年將以地主隊力拚8月的台北世大運，挑戰衛冕，在前一批「金牌世代」成員包括王柏融、楊岱均、林子崴等人進入職棒後，新一代大學好手的表現也值得期待。參考國內、外球探觀察，盤點目前投、野10大新星。

《投手Top 5》

呂彥青。（資料照，中職提供）

呂彥青 台灣體大 大三

呂彥青被認為是目前業餘最佳左投，不僅是中華培訓隊主力，大二時就入選2015年世界12強賽中華隊國手，也被列在今年經典賽大名單中，近兩年征戰大小賽事，表現受關注，去年冬盟測得最快球速148公里。呂彥青一直是呼聲很高的中職「狀元」人選，也被看好有旅外實力，只是身高178公分的單薄身材成了最大劣勢。

黃恩賜。（資料照，中職提供）

黃恩賜 台灣體大 大三

和呂彥青是同學的黃恩賜，這兩年也是中華培訓隊的主力班底，是業餘名氣不小的速球派投手，球速曾飆破150公里，近期最快球速147公里、均速140公里，指叉球也很有水準，而經過中華培訓隊總教練郭李建夫的調教，控球狀況進步不少。

林安可（右）。（資料照，中職提供）

林安可 文化大學 大二

林安可在高中時期就是國外球探緊盯的目標，是投、打「二刀流」好手，升上大學後球速持續提升，左投的他，最快球速147公里，均速也有140公里。高中時曾是2015年U18世界盃中華隊國手，升上大一後就入選中華培訓隊，去年也隨中華隊參與U23世界盃，預計將是今年世大運的重要先發投手戰力。

吳俊杰。（資料照，大專體總提供）

吳俊杰 開南大學 大二

在剛結束的大專棒球聯賽冠軍戰中，吳俊杰以140球完投9局失2分，率開南大學擊敗文化大學奪下隊史首冠，吳俊杰從大一就入選中華培訓隊參與冬季聯盟，去年底獲總教練郭李建夫推薦進入經典賽中華隊集訓，有著187公分「高人一等」身材的他，出手角度讓打者不易掌握，而且最快球速有148公里。

曾琦。（資料照，中職提供）

曾琦 國立體大 大二

來自台東「陽家班」的曾琦，是陽岱鋼、陽耀勳的表弟，高中就讀秀峰高中時就是球隊王牌，前年入選U18世界盃國手，去年大二則遞補參加U23世界盃，測得最快球速148公里，188公分的高大身材也是他的一大優勢。

另外包括台灣體大施子謙、被列入經典賽中華隊32人移訓名單的開南大學投手許凱翔，以及2015年選秀被中信兄弟挑中但未加盟的劉軒荅，表現也被認為有排名前5的實力。

(中時電子報)