北京除夕夜 PM2.5值飆破600

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在煙火爆竹集中燃放影響下，中國大陸北京市27日除夕夜遭遇嚴重空氣汙染。短短4小時，空氣品質就從良好惡化到嚴重汙染，今天凌晨PM2.5平均濃度一度飆破每立方公尺600微克。

中新社報導，北京官方今年嚴管煙火爆竹銷售，三環內的市中心區域沒有設置零售點。據28日淩晨發布的官方數據，全市共銷售7.7萬箱煙火爆竹，較2016年同期減少4.9%，已連續6年下滑。

不過，由於除夕當晚煙火爆竹集中燃放加上汙染物擴散條件不利，近年屢受霾害困擾的京城再度陷入嚴重空汙。

北京市環境保護局指出，27日晚間6時，北京細懸浮微粒（PM2.5）濃度普遍低於每立方公尺75微克，為二級良好水準。但從晚間7時起，受煙火爆竹燃放影響，PM2.5濃度開始迅速上升。

27日晚間10時，北京PM2.5平均濃度達每立方公尺269微克，惡化到嚴重汙染水準。28日淩晨2時，PM2.5達最高濃度每立方公尺647微克，通州等地甚至出現超過每立方公尺1000微克的數值。

北京市環境保護監測中心28日上午9時公布，北京空氣品質依然為六級嚴重汙染。全市16個區中，有11區的PM2.5濃度達到每立方公尺381微克。

根據預報，北京年初二（29日）將開始受新一波冷空氣影響，空氣品質有望明顯改善。1060128

(中央社)