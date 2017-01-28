近200人除夕自行放假 台鐵將嚴懲

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台鐵今天表示，昨天除夕順利完成疏運任務；不過，約有近200人未依規定請假，影響春節疏運，將依曠職嚴懲。

台鐵統計，昨天除夕共開出1032班次列車，共疏運旅客50萬6342人次，圓滿完成疏運任務。?

不過，台鐵產業工會部分員工認為台鐵目前的班表與休假規定不合理，也不符合人性，因此在除夕當天發起依法休假誓師行動，要求人力補足至少3000人以上。

台鐵表示，對於產業工會訴求工會訴求，已積極回應努力爭取中，針對少部分員工未依規定出勤且蓄意影響疏運工作的行為，將依規定予以嚴懲。

台鐵運務處估計，昨天約近200名運務人員未依規定請假，視為曠職，將依規定嚴懲。

台鐵對大部分同仁堅守工作崗位服務旅客，予以肯定與嘉勉，同時呼籲全體員工共同維護台鐵優良傳統，不負社會大眾期望。1060128

(中央社)