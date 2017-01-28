王祖賢拜年曬下衣失蹤照 逆天長腿太犯規
「小倩」王祖賢日前現身父親告別式，感謝粉絲在她退隱後沒忘記她，而她淡出演藝圈後，仍常在百度王祖賢吧貼近照問候粉絲，今(28日)逢大年初一，王祖賢也沒缺席這重要節日，稍早發文貼出美照拜年，可見其中一張照片中她穿上寬大襯衫，露出修長白皙美腿，秀下衣失蹤性感照讓粉絲直呼美呆了。
王祖賢去年底久違現身在螢光幕前，為送摯愛父親最後一程，受訪時她感恩沒被粉絲與媒體遺忘，至於感情，她低調表示此生「感情了了」，否認有外傳的小男友，並透露目前人在加拿大定居修習佛法，無復出計畫。
今稍早，她在百度王祖賢吧貼文，說：「2017年~祝大家新的一年身體都棒棒噠快快樂樂~」，語氣輕鬆，看似心情已從喪父之痛平復不少，並秀出自拍與長腿美照，順道以此向粉絲報平安，網友也開心回應：「女神新年快樂」、「還是那麼美」。
(中時電子報)
關鍵字：王祖賢
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