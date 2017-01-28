金門擲筊求發財金，風獅爺商店街好熱鬧

台開金門風獅爺商店街福德正神功德會，大年初1到初5舉辦「擲筊求發財金」活動。（李金生攝）

首日就吸引大批民眾和遊客排隊「卜杯」求好運。（李金生攝）

天震堂應邀表演祥獅獻瑞，現場喜氣洋洋。（李金生攝）

台開董事長邱復生（右三）主持「擲筊求發財金」祈福儀式。（李金生攝）

台開董事長邱復生在鄉親喝采聲中，連連擲出象徵好兆頭的聖筊。（李金生攝）

已邁入第4個年頭的「擲筊求發財金」活動，受到鄉親熱烈歡迎。（李金生攝）

若第1次獲蓋筊或笑筊，也可獲土地公版畫1幅與開喜紅運金1份。（李金生攝）

大年初一過生日的謝東龍、呂瑞泰，現場發送壽桃分享喜氣。（李金生攝）

台開金門風獅爺商店街福德正神功德會在大年初1到初5，每天早上11點到下午4點舉辦「擲筊求發財金」活動，今年共準備100萬發財金及3000枚開喜紅運金，首日就吸引大批民眾和遊客「卜杯」求好運，洋溢同喜迎新春熱鬧氣氛。

台開集團董事長邱復生、金門縣議會副議長謝東龍、國民黨金門縣黨部主委林芳旋及金寧鄉長陳成勇、金城鎮長石兆瑉、金湖鎮代會主席呂瑞泰等人共同主持開筊儀式。

邱復生連擲聖筊卜得3200元發財金，在鄉親的祝福和喝采聲中，展現台開新年新氣象，廣納四方財源的好兆頭；今天剛好一起過生日的謝東龍、呂瑞泰也在生日快樂音樂中，發送鄉親壽桃分享喜氣。

這項已進入第4個年頭的新春活動，鄉親相信只要求得發財金，就會一整年都會好運連連。去年還願的發財金有685筆，今年預期還會更加踴躍。

台開指出，求發財金的方式是先向福德祠前土地公焚香祈福後擲筊，連續獲得3次聖筊，就可獲得600元發財金。若第1次獲蓋筊或笑筊，可獲土地公版畫1幅與開喜紅運金1份，若第2次未獲聖筊，可獲得200元發財金，若第3次未獲聖筊，可獲得400元發財金。

如願取得發財金的信眾，將可成為福德功德會會員，並於農曆2月2日土地公壽誕，受邀前來參拜，成為風獅爺土地公最忠實的信眾，可隨喜添加香油錢和求、還金。

(中時)