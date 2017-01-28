持槍搶比薩 美男起司面臨重罪指控
美國17歲少年起司（Sheldon Cheese）跟1名友人遭控持槍搶劫比薩外送員，今天面臨成人法庭的多項重罪指控。
「今日美國報」（USA Today）報導，住在賓夕法尼亞州約克（York）的起司把皮包和身份證留在朋友車上而遭指認。
據向法官提交的口供，未公布姓名的被害人24日外送比薩給起司和他出身賓州利特爾斯敦（Littlestown）的18歲朋友亞歷山大（Logan Alexander）。
警方表示，起司敲被害人車窗後，被害人下車，站在汽車後方的起司把手中的槍對準外送員。外送員交出兩盒比薩和25美元後，兩名嫌犯逃逸。
不過起司把車停在案發現場附近，警方獲報後發現汽車，等起司返回時逮人，外送員也指認起司就是兩名搶嫌之1。
因搶劫重罪和同謀等指控而遭逮，起司依法視同成人處置。（譯者：中央社何宏儒）1060128
(中央社)
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