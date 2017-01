總統除夕推特臉書拜年 初一南台發福袋

總統蔡英文除夕在臉書向台灣民眾拜年外,並在推特以英文及日文向海外網友拜年。今天大年初一,展開全台拜年行程,上午首站在台北覺修宮還願上香祈福後,趕回屏東車城福安宮及楓港老家發福袋,接連還到嘉義、台南、高雄向民眾拜年。

蔡總統今天大年初一行程滿檔,首度以總統身分回到屏東故鄉車城福安宮及楓港老家發福袋;下午先後前往嘉義朴子配天宮、台南安平開台天后宮、高雄岡山壽天宮、高雄楠梓元帥廟向民眾新春拜年發福袋。

蔡總統在除夕雖然沒有公開行程,但也先在臉書以圖向國人拜年,強調「新年希望,2017,未來一起。」晚間並在推特以英文〞From the people of Taiwan, we wish everyone a bright and prosperous Year ofthe Rooster.〞,以及日文,向海外網友拜年。1060128

(中央社)