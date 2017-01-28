國1湖口路段塞車 一度龜速17公里

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今天是大年初一，國道上午南下路段多處大塞車，根據高速公路局中午12時路況資訊，國道1號湖口至湖口服務區塞車，時速一度降到只有17公里。

今天全台都是好天氣，適合走春，國道一早就湧現出遊車潮，並集中在南下路段。

上午國道車速在40公里以下路段，包括：國1南下湖口至竹北、王田至埔鹽、北上五堵至汐止；國3南下新台五路至南港系統、樹林至龍潭、快官至霧峰、草屯至中興路段、北上木柵至南港系統以及國5南下石碇至坪林。

高公局說，壅塞原因除流量較大外，還受多起事故影響，尤其上午8時至11時，國3南下43.9公里、193公里、209公里、國5南下14.5公里處發生追撞事故，使得車流難以消化。1060128

(中央社)