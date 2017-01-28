彰化竹塘慈航宮 觀音顯靈定址

彰化竹塘鄉的慈航宮，相傳是載運觀世音神尊的貨車在此翻覆，神尊無損卻無法搬移，原來是神尊決定在此顯赫威靈因而建廟。

寺廟是信仰的中心，對於以農業為主的彰化縣來說，各鄉鎮都有香火鼎盛的廟宇，讓民眾向神明祈求國泰民安，幸福健康，不過也有寺廟因歷史悠久，發生許多傳奇的故事，讓信徒們深信不疑，認定寺廟內供奉的神明可保全家平安。

彰化縣竹塘鄉的慈航宮位於台19號縣道，主要供奉觀世音菩薩，當初慈航宮會選擇落腳竹塘鄉，相傳是由宮廟裡供奉的觀世音菩薩的神尊所決定，故事源起於民國70年，當時一輛貨車戴著經完成點睛開光的觀世音菩薩神像，從雲林縣元長鄉出發前往新北市板橋北海寺。

當貨車在行經竹塘鄉時翻車，翻落到路旁的稻田裡，四輪朝天，不過車上載運的觀世音菩薩神尊卻安然朝東端坐在稻田裡，北海寺人員聽聞消息南下趕到彰化，七手八腳想要把神尊請回新北市都無法如願，於是向神明請示得到神明想要在此地顯赫神威的答案。

消息傳開後，有人先在翻車處架起棚子，掛上寫有觀世音菩薩的紅紙，供各界參拜，後來當地居民有人訂做菩薩金身在此地供奉。

地主詹子文原本在台北經商，聽到有這等神奇事蹟，親自南下見證，同時決定捐出土地400多坪，其他地主也決定捐出土地，眾人齊心協力興建廟宇。隨著故事流傳全台，不少信眾對此深信不疑，紛紛來到慈航宮參拜，也讓慈航宮從一間小廟宇逐漸擴大規模，成為樓高4層的寺廟，也是竹塘鄉重要的信仰中心。1060128

(中央社)