大學Top 10 世大運看他們表現〈野手篇〉

中華培訓隊。（資料照，中職提供）

目前大學除了有名氣響亮的呂彥青、林安可等投手群，野手表現也值得期待，由遞補進入經典賽大名單中的內野左打砲岳東華領軍，雙胞胎陳重廷、陳重羽也在各自的守備位置有出色發揮，參考國內、外球探觀察，盤點大學投、野10大新星。

《野手Top 5》

岳東華。(資料照，中職提供)

岳東華 開南大學 大三

岳東華日前遞補旅日新秀吳念庭進入經典賽大名單中，讓外界更認識這名業餘左打好手，他從2015年冬季聯盟首度入選中華培訓隊，去年打擊表現大幅提升，連U23中華隊外籍打擊教練克魯茲都大讚他成長很多，主要守游擊的他，也被中華培訓隊總教練郭李建夫評為跑打守都能兼備的全面性球員。

陳重羽。（資料照，中職提供）

陳重羽 國立體大 大三

陳重羽是2013年U18世界盃中華隊一員，也一直被視為是中職選秀第一輪的熱門人選，老本行是捕手的他，在中華培訓隊則多守外野，無論擔任捕手或外野守備都很出色，但他預計以捕手身份挑戰職棒，除了守備外，陳重羽還兼具打擊爆發力和腳程，是少見的「攻擊型捕手」。

陳重廷。（資料照，中職提供）

陳重廷 文化大學 大三

陳重廷為陳重羽的(異卵)雙胞胎弟弟，以三壘守備為主，去年冬季聯盟則加練外野，在大學母隊扛中心打線的他，攻、守表現都有一定水準，也被球探評為是目前業餘最好的三壘手。

王正棠。（資料照，大專體總提供）

王正棠 台灣體大 大三

左打的王正棠也是內野底，和陳重羽都是2013年U18世界盃國手，當時的隊友還包括已進入職棒的宋文華、林子崴、陳韻文等人，目前王正棠在大學母隊內、外野兼修，二游、三壘都可以守，打擊俱有爆發力的他也扛起球隊中心打線，去年底冬盟，王正棠出賽11場，30打數敲2轟，打擊率3成67。

范國宸。（資料照，大專體總提供）

范國宸 台灣體大 大四

去年冬季聯盟是范國宸成棒階段首度入選中華培訓隊，經過與外隊的交手，他的長打表現再提升，成棒經典賽開轟後，剛結束的大專棒球聯賽，一共敲出3支全壘打，打擊力量在目前大學球員中名列前茅，守備位置則是他吃虧之處，多擔任一、三壘手或指定打擊。

另外，國立體大內野手林立也被認為有前5水準，二、三壘和游擊都可以守，打擊方面不僅有長打能力，上壘率也高，同時兼具速度。去年入選U23中華培訓隊的他，原本在總教練郭李建夫規劃中的正選名單中，但他因在集訓過程中受傷而被割愛。

(中時電子報)