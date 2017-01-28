它曾預言「武則天坐天」今年國運卻抽出下下籤 網友酸：真神準！

南鯤鯓代天府曾抽出國運籤「武則天坐天」，被視為小英（圖）當選預言，今年卻抽出下下籤。（資料照片，姚志平攝）

台南市的南鯤鯓代天府2015年曾抽出國運籤「武則天坐天」，被視為蔡英文當選預言，當時一度成熱議焦點。今天上午11時，南鯤鯓代天府國運籤卻抽出下下籤，「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非到底未得安。」網友紛紛喊真準！

抽出掛頭「聞仲西征遇十絕陣後逃」的下下籤，廟方總幹事侯賢遜說，這個籤4句詩句沒1句是好話，國運和民生經濟都不會太順利，但只要大家團結，加倍努力，政府引導出正確方向，還是有機會改變困境的。

網友留言說：「這籤是今年會挫賽了的意思。」「太實在了。人在做天在看啦！」「不意外，看到現在執政黨亂七八糟的政策，人民的苦日子還長得很。」「對照小英政府1年來的施政，這國運下下籤真是神準，小民還得苦好幾年。」「武則天上任國之將亡，空心菜真的會把國家搞垮。」「人民啊！自求多福了！唉~」

(中時電子報)