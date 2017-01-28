彭帥澳網女雙輸球 遺憾未能奪冠迎新春
中國大陸網球女將彭帥27日在澳洲網球公開賽女子雙打決賽敗北，未能以奪冠迎新春。彭帥賽後說，打進決賽已感到滿意，經歷長期傷病後身體狀態慢慢恢復，期待單打排名進入前50。
中新網報導，彭帥27日除夕下午和捷克女網選手赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）搭檔，在澳網女雙決賽面對美國選手瑪蒂克（Bethanie Mattek-Sands）和捷克女將莎伐洛娃（Lucie Safarova）。
彭帥與赫拉瓦科娃以7比6拿下首盤，但之後未能抓住機會，以3比6、3比6連丟兩盤，慘遭逆轉輸球。
赫拉瓦科娃1年前也在澳網女雙決賽輸球，沒想到1年後與新搭檔彭帥組合，也無法邁過這道門檻。
彭帥經歷大傷初癒的折磨，生涯第3次站上四大滿冠賽雙打決賽舞台，雖然輸球，但她賽後並不沮喪。彭帥也成為鄭潔和晏紫後，又一名在澳網打進女雙決賽的中國大陸選手。
彭帥賽前說，「能奪冠將是最好的新春禮物。過去1年經歷了長時間的傷病，如今終於全身心的再次回到賽場上，讓我逐漸找回了對網球的信心。」
她表示，感覺自己的狀態慢慢恢復，對未來充滿期待。「今天是中國的除夕，如果贏了當然更好，但競技體育就是這樣，打進雙打決賽已經很開心了，希望未來更好，單打排名進入前50。」
彭帥曾與台灣網球好手謝淑薇搭檔，以「海峽組合」之姿留下2次大滿貫奪冠的成績，女雙世界排名一度高居世界第一。兩人2014年美國網球公開賽後拆夥，赫拉瓦科娃成為彭帥的新搭檔。1060128
(中央社)
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