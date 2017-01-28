川普將與日俄等5國領袖通電話
美國總統川普（Donald Trump）明天將與全球5位國家領袖通電話，其中包括他當選後最先會晤的外國領袖－日本首相安倍晉三。
法新社報導，川普數天前正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。TPP擁有12個成員國，也是安倍大力支持的大型貿易協定。
外界視美國參與TPP為關鍵。安倍也表示，他將持續努力說服川普TPP的優點。
不過，安倍昨天說，他會考慮日、美單獨敲定貿易協定的可能性。川普曾說，他偏好雙邊協定，而非多邊協定。
川普去年爆冷當選總統後9天，安倍成為首位趕去紐約會晤川普的世界領袖。
川普明天也將與德國總理梅克爾（Angela Merkel）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、法國總統歐蘭德（Francois Hollande）及澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）通電話。（譯者：中央社周莉芳）1060128
(中央社)
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