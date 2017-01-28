象人影星約翰赫特過世 同業粉絲同哀

我要評比

英國廣播公司（BBC）今天報導，經紀人證實，老牌英國影星約翰赫特（John Hurt）過世，享壽77歲。消息傳出，同業粉絲紛紛上網悼念。

路透社報導，約翰赫特曾以「象人」（The Elephant Man）和「午夜快車」（Midnight Express）兩度入圍奧斯卡金像獎，60多年從影生涯拍過200多部電影和電視影集。

他2015年透露自己因罹患早期胰臟癌而接受治療。

BBC引述約翰赫特的經紀人說，約翰赫特已經過世。過世詳情無法立即得知。

BBC報導，與約翰赫特合作拍攝喜劇片「星際歪傳」（Spaceballs）的美國導演梅爾布魯克（Mel Brooks），在推特上向約翰赫特致敬，「無人能把『象人』揣摩得更深植人心。」

他補充說，「他把這部片推向影界不朽。世人將永遠懷念他。」

電影「魔戒」（Lord of the Rings）主角伊萊亞伍德（Elijah Wood）說，「欣賞您的演出是無上的光榮。」

1940年1月22日出生的約翰赫特，名列英國最知名、戲路最廣影星之林，2015年封爵，身後留下結褵12年的妻子麥爾斯（Anwen Rees Meyers）。

約翰赫特過世消息也讓粉絲心碎。@poopyseed說，「約翰赫特是了不起的人，也是了不起的演員，這真是全球的一大損失。」

@AdamRoyse則說，「可惡啊，我最喜歡的電影都有他身影：異形、地獄怪客、（哈利波特）神秘的魔法石、V怪客、星際歪傳、象人。安息吧。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060128

(中央社)