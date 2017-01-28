SOGO台北店福袋22萬元遊輪大奬 新婚女抽中

SOGO台北店刮刮樂最大的金運獎歌詩達幸運號日本雙人9日遊一名市價22萬3800元，11時45分由新婚的28歳楊小姐首次買福袋就抽中。（郭家崴攝）

SOGO台北店今年福袋搶頭香的葉先生，用千元買到1萬2000元的D＆D珍珠胸針。（郭家崴攝）

SOGO台北店今早11時開店，1個小時內湧進近萬人潮。（郭家崴攝）

SOGO營業五部石正達經理（左起）、營運本部播本昇副總、總經理汪郭鼎松今早持金元寶盛裝旺旺仙貝迎賓。（郭家崴攝）

SOGO總經理杜金森（左起）、深副總吳素吟、行政部副理李淑霞、忠孝店副店長賴必昌今早持金元寶盛裝旺旺仙貝迎賓。（郭家崴攝）

太平洋SOGO台北店今（28日）起至2月1日集結忠孝、復興、敦化3館推出各式雞年新春福袋商品，今早11時開店1個小時內湧進近萬人潮，刮刮樂最大的金運獎歌詩達幸運號日本雙人9日遊一名市價22萬3800元，11時45分由新婚的28歳楊小姐首次買福袋就抽中，她興奮地說：「我抱著平常心，抽到時以為是假的！」

今年SOGO台北店3館初一至初三有上萬份福袋，價格最低100元起至萬元都有；消費者除了買福袋外，憑福袋購買憑證還可參加「金雞迎新機 旺福金好運」刮刮樂抽獎活動，其中最大金運獎歌詩達幸運號日本雙人9日遊已開出，得奬的楊小姐説，買了CK手表、VA項鍊共花7600元，與先生共抽了3張刮刮卡，本來最想抽dyson吹風機，先生最想抽iPhone手機，抽到金運獎時一時不敢相信「覺得假假的」，開心可跟先生二度蜜月。

今年搶頭香排隊的葉先生，是31歳的中華電信客服，他昨晚先與家人在敦化館漢來海港餐廳吃年夜飯，約8時與女友一起熬夜排隊整晚沒睡。他說近10年來都搶頭香，且鎖定4F千元福袋，今年買到1萬2000元的D＆D珍珠胸針，已是第4年得到珍珠，他笑説：「若以時薪來算，很划得來！」立志明年還要當第一個排隊、中大奬。

此外，8樓千元福袋OGAWA按摩椅大獎價值12萬9000元，得獎者淡水的藍先生 今年第一次買SOGO福袋，他說小孩前幾天做夢抽到大獎就來試手氣，沒想到小孩就抽中，相當幸運。

SOGO營運本部播本昇副總表示，今年1月1日至20日均溫19.2度較去年16.3度高、學生較晚放寒假、上班族較晚領到年終、一例一休讓不少人花時間調整排假，是不安定、變動大的一個月。但評估初一至初三都有福袋可買，初四、初五有寒流，預料冬裝會有購物潮，加上情人節、春季新品提前上架，春節前後買氣應可平衡，春節期間業績會比平日好。

(中時)