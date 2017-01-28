國民黨黨魁5強爭霸 各有優勢
中國國民黨主席選舉5月20日登場，截至目前，已有5人表態參選，有爭取連任者，也有資深老將，各有優勢，這次選舉可能是國民黨主席直選以來，競爭最激烈的一次。
根據規劃，國民黨3月31日公告黨主席選舉，4月5日至6日辦理選舉領表，4月6日起是一連10天的連署期，4月17至18日辦理參選人登記，4月18日至20日審查連署人資格，4月21日完成黨主席候選人資格審查與號次抽籤，5月20日投票。
雖然目前已有國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、前國民黨副主席詹啟賢表態參選，但仍得跨過具黨權的黨員3%以上的連署門檻，才能登記為候選人。
以去年黨主席補選為例，扣除重複連署，有效連署至少要超過9600份才能成為候選人；洪秀柱當時送交查核數為8萬875份，合格數為3萬8407份。
5位表態參選國民黨主席者各有優勢。洪秀柱接任黨主席後，路線與領導方式雖遭非議，但表態競選連任，一般認為在深藍、黃復興基本盤這塊較占優勢。
郝龍斌有軍系背景，之前推動核災地區食品公投，全國走透透，蓄積能量；表態參選後，能否與吳敦義整合傳聞不斷，不過，郝龍斌展現參選決心，強調沒有整合問題。
吳敦義則是黨政資歷完整，宣布參選當天的記者會，黨籍立委、中常委、軍系大老、縣市議會等各方人馬齊聚，展現吳敦義人脈與動員能量。
韓國瑜曾任立委，自稱是「真正的黃復興」，因憂心台灣的未來，不願再看見政黨惡鬥，決定參選黨主席，甚至表態願代表國民黨到台南、高雄艱困選舉參選。
詹啟賢從醫界到政界，具社會聲望，前總統馬英九2008年競選連任，以及2016年朱立倫參選總統時，詹啟賢都曾被點名是可能的副手人選。這次參選，詹啟賢有前副總統蕭萬長力挺，也找來多次為馬英九競選操盤的前總統府秘書長詹春柏擔任總顧問。
在國民黨最艱困的時候，有5人表態參選黨主席，對國民黨是好事，也讓國民黨的路線、黨務改革、兩岸論述等，藉由這次選舉，越辯越明，進而找到國民黨出路，贏得2018年縣市長選舉與2020年總統選舉，相信這也是所有黨員的期盼。
國民黨黨章規定，黨主席選舉，候選人以得投票數過半數的票數者當選，否則，得票第一名與第二名就得重行投票，票數高者當選。這次參選者眾，分散得票的情況下，可能進入二輪投票；五強相爭，競爭空前激烈。1060128
(中央社)
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