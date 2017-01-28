台北新創產業 雲端運算虛擬實境件數多
台北市產發局表示，為打造優質創業生態，規劃4項全方位獎勵補助新創業者，工商服務科股長許健輝提到，近期以生技、遊戲產業、雲端運算及虛擬實境等新產業為主要申請對象。
產業發展局說，北市府制定的「產業發展自治條例」提供企業獎勵補助，最大特點在於不限業別，只要是台北市中小企業，投資案具有創意、特色或發展潛力，均可提出申請，無資本額門檻限制。
股長許健輝解釋，截至去年底，共受理2040件獎勵補助申請案，有919案審議通過，核予獎勵補助金為新台幣9億9000餘萬元，帶動企業創新投資超過175億元，提供就業人數6533人。
他說，近期補助以遊戲產業、雲端運算、生技產業、物聯網及虛擬實境等創新產業，且雖然去年底受理申請案件有511件，仍有246件不予以補助，但就算被撤回，仍可繼續再次申請。
許健輝提到成功案例表示，悅美悅好美學設計就獲得台北市創業補助最高1百萬元的肯定，悅美悅好美學設計的「APPIA寵物餐具」也進軍國際。期許APPIA能夠成為寵物餐具市場領導者，為寵物和主人提供品味、舒適和功能嶄新選擇。1060128
(中央社)
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