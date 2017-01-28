蔡總連趕6場發紅包 民眾漏夜趕來排隊

總統蔡英文大年初一發紅包，行程從南台灣屏東發至嘉義共有6站，行程緊湊，在屏東車城鄉福安宮及楓港祖庴2站發紅包都沒有致詞。

蔡總統預計上午11時30分抵福安宮，上午9時許，福安宮廣場排拿紅包的民眾已經擠滿福安宮廣場，不少民眾衝著總統紅包，從各縣市遠道而至，從昨天晚上就有人排隊。

每年收集總統紅包的邱先生，從高雄出發，昨天晚上6時許抵達車城鄉福安宮，成為福安宮排第1個拿總統紅包的人。他表示，他拿過前總統陳水扁和馬英九的紅包，所以特地趕到福安宮領蔡英文總統紅包，昨天晚上就睡在福安宮側邊建築的屋簷下。

蔡總統提早約20分鐘抵福安宮，由屏東縣長潘孟安、民進黨立委周春米及民進黨屏東縣黨部主委李清聖等人陪同先參拜，然後在廟埕發紅包，一面發紅包，一面向民眾說「新年快樂」，總統發紅包20分鐘後，沒有致詞，隨即前往她楓港的祖厝發紅包。

總統紅包，封面圖案是1隻雞，寫著「2017未來一起」，裡面是新台幣1元硬幣，寫著「新年希望」和英文「Happy New Year」，並有總統和副總統的簽名。

在蔡家祖厝排隊領紅包的民眾上午9時許大排長龍，排最前面的3人來自彰化，昨晚11時抵達楓港祖厝，就等著拿紅包。

還有今天凌晨2時許抵達的江姓夫妻，從美國返台，特地從台北到楓港祖厝領紅包，江太太表示，很肯定蔡總統，覺得她很努力，所以特地趕來領紅包。

蔡總統在祖厝準備了1000份紅包，發了25分鐘的紅包，也沒有致詞，隨即離去，剩下沒發完的紅包，由枋山鄉長洪啟能代為發完。1060128

(中央社)