菲惡警臨檢華商 栽贓還劫900萬披索

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菲律賓1位參議員披露，一批惡警去年10月突襲1家華人經營的公司時，不但栽贓放置毒品，還取走公司高達900萬披索（約新台幣642萬元）。

南韓商人被菲國不肖警察綁架殺害案持續發酵，惡警在掃毒、反罪行動掩飾下綁架、栽贓與勒索等案件，正逐一被揭發。

參議員賴克遜（Panfilo Lacson）日前在參議院聽證會上，播放了一段監視器影片，顯示不肖警察去年10月26日臨檢一家華人經營的商務程序外包時，疑似栽贓放置了一包毒品。

賴克遜今天在廣播電台訪問時進一步說，這些警察把公司員工都趕到一間小房間，除了在辦公廳放置可疑物品之外，還直接用公司的電腦轉帳700多萬披索。

之後這些警察還向華人業主索討200萬披索，並揚言如果不給以後還要經常前來騷擾。

賴克遜說，「通常華人選擇花錢消災，否則被冠上毒品罪名，可能要送命的。」

曾任警察總長的賴克遜補充說，惡警豈會不知公司有監視器，但公司管理監視器的人員事先將記憶卡掉包，警方離去時取走了被掉包的記憶卡，「回警局一看不對，開始慌了手腳」。

現任警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）已下令將栽贓惡警革職調查。

賴克遜表示，他公開影片的目的，是希望警隊不只要專注於掃毒，同時還要清理內部害群之馬，恢復警隊聲譽。

去年10月18日，8名警察以掃毒名義帶走南韓商人Jee Ick Joo，在警察總部內將他殺害後還跟家人勒索，經妻子報案後曝光。

之後，愈來愈多類似案件被揭發，包括去年12月3名韓國遊客被警察以反賭名義押走，勒索了30萬披索。此外，「恢復治安運動」組織披露，去年大馬尼拉有11宗「假辦案真勒索」事件，受害人全是中國大陸移民。

這些事件已重創警隊形象，衝擊外商投資信心。1060128

(中央社)