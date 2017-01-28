中共仿製俄國潛艦青出於藍

中共的041型潛艦，是俄國基洛級潛艦的高級仿製品。（網路照片）

根據《戰略之頁》報導，中共以俄羅斯基洛級潛艦為藍本設計的039B與041型「元級」潛艦，在性能表現上一點也不會輸給原版的基洛級潛艦。

原先中共對基洛級潛艦的仿製工作於2013年一度宣告暫停，但是2016年底又傳來了三艘「元級」潛艦正在趕工建造的消息。其實2013年的停工也並非「元級」潛艦建造工程的首次停擺，因為中共需要將已建造完成的潛艦投入服役，以吸取重要的經驗與教訓。這些經驗與教訓，將被用於改良下一艘建造的「元級」潛艦。

等到這三艘打造中的041型潛艦入列，解放軍海軍將擁有12艘新型「元級」潛艦。另外，還要將三艘性能比較老舊的039A算進去。中共似乎在提升「元級」的聲納與火控系統，但是直到外國潛艦在海裡碰到新型041潛艦以前，這些新性能還不會被發現。唯一可以確定的是，中共將不斷發展與改良041以推出世界級的潛艦。

最早的「元級」潛艦，也就是039A誕生於2006，並且很快就進階發展為性能提升，而且體積更大的039B。進化並沒有到此為止，接著中共又推出了裝備絕氣推進系統，新型電子設備，並提升了內部設計的041型潛艦。039型潛艦的快速發展，證明了中共快速適應運用俄國潛艦的能力。而且在以基洛級為基礎設計的「元級」潛艦上，中共還加裝了俄國潛艦原本沒有的科技。

其中一項新科技，就是讓「元級」潛艦能夠在水下待更久的絕氣推進系統。西方國家的絕氣推進系統，允許潛艦至少在水下航行兩星期。中共早期的絕氣推進系統遠遠不如西方與俄國的，但是041潛艦裝備的絕氣推進系統2.0版，至少在紙面上與西方國家設計的依樣優秀。除了「元級」潛艦外，「宋級」潛艦的外型也非常類似基洛級。

中共自90年代開始購買基洛級潛艦，而首兩艘041型潛艦的外型就與早期型基洛級（877型）潛艦十分類似。至於後兩艘041，則比較類似後期型基洛級潛艦（636型）的外型。最新型的041型潛艦，根據《戰略之頁》報導將會更像設計來取代基洛級的拉達級潛艦。「元級」潛艦看起來像是「宋級」潛艦的改良版，但是俄國人卻認為「元級」完全是基洛級的仿製品。

俄羅斯人認為，整個「宋級」與「元級」潛艦都是中共長期仿製俄國基洛級潛艦計劃的一部份。仿造版的基洛級潛艦不僅性能超越原版基洛級，而且還被外銷給中共的盟友。中共稍早已經同意，將販售八艘外銷型的S20柴油潛艦給巴基斯坦。這八艘潛艦中，四艘會在中國大陸製造，另外四艘則在巴基斯坦生產。每艘潛艦的價錢，介於5億到6億美元之間。

(中時電子報)