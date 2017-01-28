劉德華抱病發賀年短訊 承諾「很快就健康回來」

劉德華昨深夜在官網發賀年文。（圖／中時資料照片）

劉德華承諾會早日健康回來。（圖／翻攝自「華仔天地」官網）

天王劉德華（華仔）本月17日因墜馬入院養傷，不久他發聲明說明傷勢是骨盆撕裂傷與肌肉拉傷，會遵照醫師建議住院休養6到8周，這個農曆新年將在醫院度過，昨(27日)逢華人重要的除夕，劉德華不忘發文向粉絲拜年，並承諾會讓自己好起來，期待很快就能健健康康站在大家面前。

劉德華每年過年都會和粉絲團聚進行新春活動，今年原訂年初二舉行團拜，但因受傷便宣布取消，並表示：「為免您們擔心，華仔都聽您們的。」昨晚除夕夜，好友陳可辛夫妻現身醫院探望華仔，離去時吳君如表示：「他（劉德華）還是很帥」，但無法多透露對方病情。

昨深夜，劉德華抱病上「華仔天地」官網發賀年短訊，他說：「家人們，大年初一了！愛的力量我都一一收到了，今年的團拜就在心靈上進行吧！我曾說過，家人快樂，我就快樂，我也清楚家人要快樂就是看到健健康康的我，相信我，很快我會健健康康的站在大家面前，一起快樂！祝家人雞年健康幸福！」可見重視粉絲心意，華粉們也一一回覆：「老大早日康復！」、「你快樂我就快樂」。

(中時電子報)