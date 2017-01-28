國際消費糾紛多 新北稽查平溪觀光區
近期國際觀光客消費糾紛層出不窮，新北市消保官日前會同相關單位，到平溪區十分、平溪及菁桐老街等外籍觀光客常駐足的景點，查核天燈價格標示及外語標示，為消費者權益把關。
查核單位包括法制局消費者保護官、觀光旅遊局、經濟發展局、警察局及平溪區公所。
消保官指出，本次共抽查10家天燈販售業者，結果全數均有明確以中、英、日、韓語標示價格， 並無損害國內外消費者權益之虞。
在查核過程中，消保官並於十分老街現場聽取韓籍觀光客及天燈業者的相關建議。
據韓籍金姓天燈業者表示，近年因韓國旅遊綜藝節目大力促銷新北市各景點之故，十分、平溪及菁桐老街於平日即會湧入大量韓國觀光客包車或搭乘火車前來施放天燈。
業者表示，常有韓國觀光客以韓語向其反映，常見問題包括年輕女性反映，有不肖人士會以手機或相機偷拍腿部或臀部，以及計程車司機親自從事導遊業務是否合法等。
現場消保官與觀光旅遊局即透過韓籍業者向觀光客說明，並請警察局加強巡視及與商家聯繫管道，避免不肖人士脫序行為影響我國觀光形象。
消保官鄭重向觀光區業者及觀光客呼籲，如消費者或業者遇有相關消費問題，皆可撥打1950消費者諮詢專線，新北市消費者服務中心目前提供有中、英及德語諮詢服務。1060128
(中央社)
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