花東唯一福袋汽車大獎 科技男開回家

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年初一，花蓮百貨業者福袋汽車大獎出爐，花蓮市民23歲的姜景懷排了3個多小時，抽中售價近新台幣60萬元納智捷汽車一輛，讓他開心不已，直呼好驚訝。

金雞年試手氣，許多民眾鎖定搶購百貨公司年初一福袋，花蓮唯一百貨遠東百貨祭出納智捷LUXGEN S3經典型星曜紫汽車為最大獎。

民眾只需花1200元即可參加抽汽車活動等3重獎項，上午吸引數百人前往百貨公司前排隊試手氣。

遠百花蓮店表示，今年全台福袋大縮水，全台百貨福袋僅有9台車，東部唯一在花蓮遠百，更以福袋最低價抽汽車，讓許多民眾感到十分划算。

平常在台北科技公司工作的姜景懷抽中汽車，高興地說，回鄉過年真幸運。家住百貨公司附近，一早和弟弟、堂哥一起來排隊買福袋，幸運中獎。1060128

(中央社)