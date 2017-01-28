桃園機場廣設AED 保障旅客生命安全

桃園機場每天入出境旅客多達10多萬，為救人於即時，桃機廣設63台AED，已連續兩年從鬼門關前救回兩名昏迷旅客。

桃園國際機場每日入出境旅客人數高達10多萬人次，鑒於近年來旅客因健康因素等突發情況需急救案例增加，機場公司陸續在第一、第二航廈各區域廣設63台自動體外心臟電擊去顫器（AED）以備不時之需。

自民國100年起委由桃園市消防局及壢新醫院對機場相關航空、地勤、保全、免稅店、餐飲、CIQS等單位人員進行CPR+AED教育訓練，提升工作人員急救技能，提供旅客更多保障。

透過廣置AED及落實相關訓練，還有第一線工作人員通力合作發揮「緊急傷病患作業程序」機制，桃園機場已連續兩年成功協助搶救2名昏迷旅客並及時送醫，讓他們順利從鬼門關前脫困。

104年5月一名旅客在C4候機室時突然昏倒臉色發黑，經航空、地勤、消防隊及醫護人員第一時間以AED及CPR搶救送醫後救回一命。

去年12月5日一名出境旅客在第二航廈伴手禮大街因心肌梗塞昏迷無呼吸心跳，經保全通報，趕往現場的機場營運安全中心（OCC）、消防隊、壢新醫護人員等通力以AED及CPR搶救，施打強心針後恢復呼吸心跳，經急送敏盛醫院進行心臟導管手術後順利脫離險境。

人體腦部一旦缺氧達3分鐘以上即會受損，造成永久傷害，桃園機場為此於航廈廣設AED以因應突發狀況急救需求，一旦意外發生時，第一線人員在航廈內步行3~5分鐘距離即可就近取得AED設備進行急救；除航廈內建置的63台AED外，壢新醫院位於第二航廈的醫療中心以及機場消防隊救護車也都設有AED備用。

106年，桃園機場也規劃了39場CPR+AED教育訓練，預估將有近2000名機場相關單位工作人員接受急救初訓或複訓，確保意外事件發生時，能正確使用AED並嫻熟CPR急救技能，成為旅客生命安全的守護者。1060128

(中央社)