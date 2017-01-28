爭取認同 民進黨擬成立新住民委員會
總統蔡英文力推新南向政策，民進黨也深耕新住民族群，民進黨婦女部主任蔡宛芬說，民進黨預計在今年成立新住民事務委員會，希望透過委員會，從政策高度去處理新住民的議題。
配合新政府的新南向政策，民進黨去年開始推新住民二代尋根之旅，民進黨婦女部主任蔡宛芬說，二代尋根之旅活動，去年已經找出6位被贊助者，這些人陸續啟程到他們母親的國家或父親的國家，開始他們的計畫，等他們回來，預定會在3月底就會有影片、成果的發表。
她說，民進黨也會陸續到各地舉辦座談會，讓台灣人民更了解新南向的國家。
另外，蔡宛芬提到，民進黨預計在今年成立新住民事務委員會，希望透過這樣的委員會、透過黨的力量，從政策的視野高度，處理新住民的議題；這個委員會成員將由黨主席提名，希望透過新住民委員的參與，讓民進黨更快速了解新住民姐妹的需求。
她說，過去民進黨對新住民權益的關注，的確比較少；上次總統大選，很多新住民的姐妹站出來，支持總統蔡英文，民進黨認為，應該花更多時間、資源在新住民姐妹身上，畢竟他們來台灣都已經很久了；希望透過委員會的成立，讓她們感受到，台灣就是他們的娘家，在台灣，她們就可以得到很好的支持。
蔡宛芬說，透過真正回應新住民的需求，爭取新住民認同民進黨，支持民進黨，甚至變成民進黨員，一起為台灣的未來努力。1060128
(中央社)
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