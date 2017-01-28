高鐵通車十年 鐵道迷別錯過探索館

台灣高鐵今年邁入通車的第十年，高鐵公司在高鐵桃園站旁設立「台灣高鐵探索館」，除了可以深入瞭解高鐵興建故事與各國的鐵道列車模型外，更有機會看到1比1的高鐵車頭模型。

高鐵改變台灣的交通，也讓不少人可以享受到「北高一日生活圈」的旅行經驗。雖然高鐵對大家並不陌生，但是若問到高鐵計畫什麼時候興建？何時通車？高鐵全台共有幾站？最新的苗栗站、彰化站、雲林站、南港站又是何時通車？大家可能不一定能如數家珍，只好上網找「Google大神」尋求解答。

台灣高鐵在今年一月舉辦「通車十週年暨探索館開幕典禮」，在各界貴賓出席下，一同見證高鐵通車營運十週年的歷史時刻，並分享台灣高鐵的榮耀與喜悅。

高鐵公司表示，選在通車營運十週年完成「台灣高鐵探索館」的設置，目的是希望藉由有系統的整理自高鐵規劃、興建、營運一路走來的珍貴文物，緬懷高鐵先進造橋開路、如期完成高鐵建設的堅毅精神，同時感謝各界的支持，讓高鐵公司終能完成這條世界級的高速鐵路，帶領台灣進入「高速時代」。

「台灣高鐵探索館」內展出包括台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、700T高鐵列車的誕生、一日生活圈以及公開的密室—高鐵文史庫房等，共計19個精彩主題。觀眾不僅可以藉由展出了解台灣及世界鐵路發展的歷程，更有機會看到1：1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物。

另外，館內的先進科技與互動裝置，還可以輕鬆了解精采的高鐵故事，希望希望透過兼具知性與趣味展出方式，帶給參觀者一趟難忘的高鐵探索之旅。

「台灣高鐵探索館」將以預約方式，接受團體申請參觀，並由高鐵公司指派專人導覽介紹館內文物。

高鐵董事長江耀宗特別感謝高鐵公司前董事長殷琪所帶領的團隊，打造出這項傲人的交通工程，如果沒有當初人才投入與興建時期篳路藍縷的付出，如今的台灣就不能享受安全、舒適、便捷、準點的高速鐵路服務，而「台灣高鐵探索館」的設置，更提供鐵道迷，甚至民眾可以藉由參訪，體驗兼具科技、新鮮、知識感的新感受。1060128

(中央社)