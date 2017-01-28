送禮走春 北市建國玉市春節不打烊
台北建國假日玉市原本只在週六、週日營業，因應春節民眾採買禮品，1月27日除夕至2月5日(初九)早上9時至傍晚6時仍照常營業。
台北市產發局市場處表示，建國假日玉市是早期的光華假日玉市搬遷至此，玉市位在建國高架橋下濟南路到仁愛路間，由於台灣愛玉、賞玉、懷玉的人氣日盛，歷久不衰，假日營業時，整個市場相當熱鬧。
建國假日玉市可說是東南亞最大的玉、石、文物展售場，共有800個以上攤位。展售玉石種類及古董藝品琳瑯滿目，其中以傳統的中國古玉、緬甸玉、水晶、台灣東海岸出產的台灣玉及宗教文物為最大宗，另外還有天珠、珍珠、珊瑚、瑪瑙等國人喜愛的各式珠寶飾品，也不在少數，可說是一座開放式的寶石博物館。
隨著春節到來，不少人選擇購買玉品當作贈送親友的禮品，或是想趁連假到玉市走走，建國假日玉市宣布，將從除夕起一路到初九都營業，讓民眾逛的夠。
市場處表示，春節預估車流量大，恐會塞在車陣中，建議民眾改搭大眾運輸，要前往玉市可在捷運南港線忠孝新生站下車，往忠孝東路三段步行約5分鐘即可抵達、或從信義線大安森林公園站6號出口下車，往建國南路一段步行約12分鐘即可抵達。
市場處說，公車部分，621、630至仁愛建國路口站下車；204、298至空軍總部站下車；202、205、212、232、257、262、276、299、605、657至台北科技大學站下車，民眾也可洽中華玉器藝術文化交流協會（02-2708-5931）或台北市玉石文物協進會（02-2771-0062）查詢。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。