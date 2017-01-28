送禮走春 北市建國玉市春節不打烊

台北建國假日玉市原本只在週六、週日營業，因應春節民眾採買禮品，1月27日除夕至2月5日(初九)早上9時至傍晚6時仍照常營業。

台北市產發局市場處表示，建國假日玉市是早期的光華假日玉市搬遷至此，玉市位在建國高架橋下濟南路到仁愛路間，由於台灣愛玉、賞玉、懷玉的人氣日盛，歷久不衰，假日營業時，整個市場相當熱鬧。

建國假日玉市可說是東南亞最大的玉、石、文物展售場，共有800個以上攤位。展售玉石種類及古董藝品琳瑯滿目，其中以傳統的中國古玉、緬甸玉、水晶、台灣東海岸出產的台灣玉及宗教文物為最大宗，另外還有天珠、珍珠、珊瑚、瑪瑙等國人喜愛的各式珠寶飾品，也不在少數，可說是一座開放式的寶石博物館。

隨著春節到來，不少人選擇購買玉品當作贈送親友的禮品，或是想趁連假到玉市走走，建國假日玉市宣布，將從除夕起一路到初九都營業，讓民眾逛的夠。

市場處表示，春節預估車流量大，恐會塞在車陣中，建議民眾改搭大眾運輸，要前往玉市可在捷運南港線忠孝新生站下車，往忠孝東路三段步行約5分鐘即可抵達、或從信義線大安森林公園站6號出口下車，往建國南路一段步行約12分鐘即可抵達。

市場處說，公車部分，621、630至仁愛建國路口站下車；204、298至空軍總部站下車；202、205、212、232、257、262、276、299、605、657至台北科技大學站下車，民眾也可洽中華玉器藝術文化交流協會（02-2708-5931）或台北市玉石文物協進會（02-2771-0062）查詢。1060128

(中央社)