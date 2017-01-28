川普停收難民 數千人頓失一線生機
美國總統川普今天暫停難民重新安置計畫，該計畫本來是專為暴力衝突受害者提供的全球最寬大避難管道。
法新社報導，川普（Donald Trump）就職不過短短1週，就假定極端分子藏身穆斯林難民之中，一旦進入美國，將構成暴力威脅，因而將計畫暫停至少120天。
即使計畫得以在120天後以某種形式恢復，也將急遽削弱全球為安置弱勢難民所投入的人道努力。
聯合國難民事務高級專員公署（UN High Commissioner for Refugees）2015年轉請各國政府安置的難民總數，美國就占了64%。
前總統歐巴馬政府2016會計年度（2015年10月1日至2016年9月30日），接受來自全球的8萬4994名難民。為因應逃離敘利亞、葉門和利比亞等極端暴力和內戰國度的大批難民，美國官員本會計年度已接受2萬5671人。
歐巴馬卸任前訂下2017會計年度接受11萬難民的目標，川普簽署的命令將它砍到剩下5萬人。
歐巴馬政府針對這項議題提交國會的上1份報告指出，估2017會計年度將為難民計畫撥款略多於15億美元。
事實上，川普20日就任後，美國並未立即停止安置難民。就職日後的1週，美國還安置了2089人，其中許多來自川普政府點名要進行特別審查的伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門等國。（譯者：中央社何宏儒）1060128
(中央社)
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