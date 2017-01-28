民團推手槍射擊競技 模擬警方執法情境

針對警方執法用槍時機與情境判斷訓練，台灣軍警戰術研究發展協會引進國際防衛手槍協會的射擊競賽，提供交流平台給對射擊有興趣的民眾，並透過競賽讓軍警射擊概念有所轉變。

恐怖主義、隨機殺人興起，國際軍警執勤技術、戰術研究發展快速，一群生存遊戲玩家、對軍警議題有興趣的民眾，組織「台灣軍警戰術研究發展協會」，期望協助軍警與國際接軌。

台灣軍警戰術研究發展協會理事長吳維國受訪表示，除了城市之盾、牧羊犬校安計畫，協會還針對警方執法時用槍時機、情境判斷力的訓練，在台灣引進並推廣IDPA國際防衛手槍協會(International Defensive Pistol Association)的射擊競賽。

吳維國指出，IDPA射擊競賽是針對警方執法人員在執勤時設計的一套規則跟戰鬥模式，所有的比賽關卡設計都是依照警官執勤中可能會遇到的槍戰、罪犯，並以實際情境下進行模擬，競賽規則很嚴格，必須符合執法人員的現況，包括用槍時機、槍枝攜行方式及接戰手則等。

吳維國表示，IDPA競賽主要是關卡制，每關通過時間的總和是總成績，關卡會有不同情境設計，有人質靶、目標靶，有的目標靶甚至有限定射擊範圍，如頭部、胸部。而情境則有像車輛、室內或移動間射擊，十分考驗選手拔槍後瞬間的判斷。

不過吳維國也坦言，射擊運動在台灣並不是很好推，因為射擊運動屬於是在生存遊戲之上的另一個境界，但他還是期待推廣IDPA能讓對射擊有興趣的民眾有一個競賽交流的平台，以及透過競賽讓台灣軍警對射擊概念上有所轉變。有不少現役軍警會利用休假來協會做模擬訓練，加強射擊技術概念。

雖說礙於法令，台灣的IDPA無法打實彈，只能用空氣軟槍進行射擊，但吳維國表示，空氣軟槍在訓練上並非一無是處，現在空氣軟槍射擊時的作動跟真槍差不多，可針對武器外觀、持握與安全概念做預先熟悉，在經過適當轉換訓練，就可進行實彈射擊。1060128

(中央社)