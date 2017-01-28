外交部次長吳志中 幼年出國由蔣經國親批
外交部次長吳志中與前行政院副院長吳榮義是政壇父子檔，幼年曾嚐威權時代苦頭，父親出國留學被迫留在台灣當「人質」，最後得靠比利時教授上書驚動當時總統蔣經國才一家團圓。
吳志中曾得過「法國國家功勳騎士勳章」，去年從政前是東吳大學政治系高人氣的老師，在比利時唸小學，到法國攻讀碩博士，與歐洲淵源深厚，但他小時卻被禁止出國，還是警總注意被列入不發護照的對象。
提及此事，吳志中話說從頭。民國60年父親拿到比利時政府獎學金，遠渡重洋到魯汶大學就讀，當時拿到外國獎學金的人很少，為防止留學生不回國，政府規定不准帶小孩出去，在這種情況下他成為留台「人質」，因此幼年時只能與妹妹在高雄跟阿嬤一起生活。
「依稀記得小時候多次被阿嬤從高雄帶上來台北辦護照，但怎樣都辦不下來，只能又回高雄」，吳志中如此說。
當時遵守規定的父親，在比利時遇到其他的台灣學生，有人靠著父親是國代竟不用守規定卻可帶小孩出國，這讓吳榮義大為驚訝，因而告訴比利時教授。教授也覺得把小孩當成變相的「人質」太不合理，因此與吳榮義共同上書。
或許是外籍人士的聲援驚動蔣經國，蔣經國並親自批了同意書，要警總通知教育部放人。他當時帶著年僅5歲的妹妹，2位小朋友搭上飛機，一家人才終於在比利時團圓。
但是即使蔣經國批了同意書，卻有一位教育部官員罵吳榮義，「根本是司馬昭之心人人皆知，擺明了不回來」，但事實是後來吳榮義放棄在魯汶大學月薪約新台幣3萬元的工作，回到台灣接月薪3000元的工作。
後來吳榮義一路在學界出類拔萃成為台籍菁英，獲得前總統李登輝賞識，據「台灣海基會的故事」書中記載，1998年上海「辜汪會晤」時他以國統會研究委員身分參與，後來吳榮義更被前行政院長謝長廷延攬為副閣揆，如今兒子吳志中也從仕轉政，延續政治理想。
吳志中說對比利時一直有很多感謝，那時父親學校除配給宿舍，提供的醫療保險更治好他的一些小疾病，且身處多種族的文化，與歐洲、拉丁美洲及印度同學玩在一起，從小國際化的生活經驗，現在也發揮運用在外交事務上，相得益彰。1060128
(中央社)
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