機捷公共藝術（一） 輸送帶與幸福之旅

機場捷運全線共選擇8個車站設置9件公共藝術作品。A2三重站「夢想與回憶的輸送帶」，象徵串聯起人與城市的聯結；A4新莊副都心站「幸福之旅」，將旅客捲入虛擬的想像空間。

這件作品將月台與軌道視為一條輸送帶，轉運著珍貴的生命經驗，將機房塑造成巨大而經典的骨董行李箱，留下城市旅行的印記；軌道、站體與作品，結合成一件整體性的公共藝術，串聯起人與城市最寶貴的情感連結，是典藏回憶與夢想的超時空行囊。

藝術家陶亞倫以「旅行的時間性」、「感知的空間性」為創作發想，穿越過去、現在、未來，希望透過作品的設置，打破機房冰冷、生硬的感官印象，成為具有美感、藝術設計之作品。

「幸福之旅」以金屬條焊接而成，形塑出物件的「輪廓」，存在於實體空間並呈現出虛與實的對話。

藝術家任大賢擅長以不鏽鋼條為媒材，透過線條式的延伸交織構築出奇幻的視覺語彙，經由巧妙且富哲思的創造力，將線條肌理在空間中留下的輪廓，以一個反轉虛與實、充滿穿透性與延伸感的裝置作品，提供觀者嶄新的視覺體驗，更讓人們對空間有著另一種的解讀方式。1060128

(中央社)