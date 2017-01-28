機捷公共藝術（一） 輸送帶與幸福之旅
機場捷運全線共選擇8個車站設置9件公共藝術作品。A2三重站「夢想與回憶的輸送帶」，象徵串聯起人與城市的聯結；A4新莊副都心站「幸福之旅」，將旅客捲入虛擬的想像空間。
這件作品將月台與軌道視為一條輸送帶，轉運著珍貴的生命經驗，將機房塑造成巨大而經典的骨董行李箱，留下城市旅行的印記；軌道、站體與作品，結合成一件整體性的公共藝術，串聯起人與城市最寶貴的情感連結，是典藏回憶與夢想的超時空行囊。
藝術家陶亞倫以「旅行的時間性」、「感知的空間性」為創作發想，穿越過去、現在、未來，希望透過作品的設置，打破機房冰冷、生硬的感官印象，成為具有美感、藝術設計之作品。
「幸福之旅」以金屬條焊接而成，形塑出物件的「輪廓」，存在於實體空間並呈現出虛與實的對話。
藝術家任大賢擅長以不鏽鋼條為媒材，透過線條式的延伸交織構築出奇幻的視覺語彙，經由巧妙且富哲思的創造力，將線條肌理在空間中留下的輪廓，以一個反轉虛與實、充滿穿透性與延伸感的裝置作品，提供觀者嶄新的視覺體驗，更讓人們對空間有著另一種的解讀方式。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。