機捷公共藝術（二） 城市鄰居與伽利略

機場捷運全線共8個車站設置9件公共藝術作品。A3新北產業園區站出口廣場的「□城市鄰居」，抽象又真實；大廳穿堂的「伽利略與他朋友們留給我的月亮」，兼具藝術詩意與機械美學。

「□城市鄰居」由10片強化玻璃組成，內容取材於藝術家賴珮瑜實地造訪記錄的國際都市，包含東京、紐約及香港等，將具象的畫面透過藝術語彙轉譯，景窗化作為一個個「□」的抽象符碼。

「□城市鄰居」將這些國際性的都市景窗，並列在遠觀的景觀視野，並以台北為起點，與作品中所呈現的國際空間地點相互連結，如同捷運承載並迎接四方而來的旅客，創造出無疆界並永恆相鄰的國際觀概念。

「伽利略與他朋友們留給我的月亮」是由印度藝術家Sunil Gawde創作，因伽利略由時間變化發現了星球運轉的韻律，Sunil Gawde也希望在繁忙車站中接駁轉運的人們，偶爾能緩下腳步感受自然的韻律。

「伽利略與他朋友們留給我的月亮」作品正面如同時光舞台，表面呈現30個不同速度及大小的月亮影像，以及會漸漸消失的光暈，彷彿宇宙中運轉的行星圖象。

背面則以透明玻璃覆蓋，觀者可欣賞由多個傳動輪軸所組成的機械裝置，輪軸相互銜接運轉，牽引著前方的月相盈缺，如同精緻的月之舞動。1060128

(中央社)