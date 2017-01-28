機捷公共藝術（三） 銀河鐵道印記與自在游晃
機場捷運全線共選擇8個車站設置9件公共藝術作品。A8長庚醫院站「銀河鐵道印記」，讓人想像力無限延伸；A9林口站「一個自在的游晃」，激發旅人幻想著飛行的姿態。
長庚醫院站為林口地區與周邊城市的重要轉乘中心，城市繁忙的交通彷彿像宇宙中的銀河鐵道，日日迎送穿梭四方的旅人。
策展團隊邀請來自日本的藝術家團隊Paramodel為機場捷運特別構思這件參與式的公共藝術作品，並邀請鄰近永福國小、文欣國小及長庚兒童醫院的小朋友以工作坊的型式與日本藝術家共同創作。
跨越年紀與語言的隔閡，想像力成為大家共同的語言，小朋友們在藝術家的帶領下，以玩具火車鐵軌排列出各種想像中的銀河鐵道旅行路線，藝術家從中挑選並重新創作圖案後，將銀河鐵道旅行的印記痕跡保留在長庚醫院站2樓穿堂牆面上。
走進這個銀灰色空間，就像是步入了一個奇幻的未來空間，讓想像力可無限延伸，象徵捷運通車後，人們能夠擁有更快速便捷的交通方式，如同藉由銀河鐵道以超時空的速度於城際間往返穿梭。
「一個自在的游晃」是由台灣最具代表性的年輕藝術家團隊「豪華朗機工」所共同創作的機械動力作品。
作品外型是由20對翅膀所組構而成的飛翔之翼，懸吊在車站入口挑高大廳，懸浮在半空中的作品，企圖激發旅人幻想著飛行的姿態，機械裝置的緩緩律動，像是生生不息的能量在竄動，讓原先冷硬的運輸工具成了具有生命的有機體。1060128
(中央社)
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