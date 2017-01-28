機捷公共藝術（四） 心航線與數位鏡面
機場捷運全線共選擇8個車站設置9件公共藝術作品。A12第一航廈站的「心航線」帶旅人回憶旅的美好；A13第二航廈站的「數位鏡面」民眾所扮演的角色由被動觀賞轉化為主動的參與。
「心航線」由藝術家林俊廷創作，他將經緯度中所隱藏的世界大城，藉由作品釋放迸發為一幕又一幕的奇幻窗景，每個窗格都隱藏著不同的故事與互動變化，等待駐足的旅客去發現與探索。
這件互動式作品設置在機場第一航廈站B1穿堂層非付費區，藝術家創造了紐約、東京、倫敦、北京、台北等10個國家主要城市的旅行場景，並將互動變化或角色隱藏其中，帶領行經此處的旅人回溯記憶中旅行的美好回憶和想像中的未知冒險。
來到埃及時，想像自己是探險家，在金字塔內用火炬照亮古埃及壁畫，當法老權杖被點亮時，壁畫神奇地動了起來訴說著埃及的故事；在台灣時，可試著向昆蟲揮揮手，當昆蟲開始飛翔時，所有沉睡的花朵都甦醒過來隨風舞動。
「數位鏡面」裝置在第二航廈B2穿堂大廳的主要入口區，在忙碌不停歇的航站裡，旅人來去匆匆，為了增加旅客與空間的良性對話，作品以新媒體互動機制呈現，希望民眾在空間中放慢腳步，以身體即興參與演出，作品再依據民眾的反應、動作，進行即時的回饋變化。
當民眾靠近作品前觀賞時，民眾的影像將會以真實尺寸呈現於螢幕上。藉由這樣的互動機制，空間、藝術品與民眾，產生直接性的交流與對話，民眾所扮演的角色也由被動的觀賞轉化為主動的參與，每個人都可以創造屬於自己的數位美學體驗。
A18桃園站的作品「氣門九號律動」，是唯一在室外的機捷公共藝術，作品雛形以空氣動力學中的氣流壓縮與擴張的特質作為創作發想，外型取自於飛行時的意象，寬闊的幾何形體描繪運動中的飛行現象。1060128
(中央社)
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