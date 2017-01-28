抓寶瘋氣泡水 高志鵬讚余祥銓

資深歌手余天的兒子余祥銓喊出拚出事業就結婚，民進黨立委高志鵬透露，徐祥銓代理「精靈寶可夢」氣泡水，已在網路瘋傳供不應求，高志鵬讚余祥銓有生意頭腦。

余祥銓日前在父親余天的演唱會後喊出先拚事業再結婚生子，日前高志鵬國會辦公室出現「精靈寶可夢」氣泡水，讓人誤以為有「立法院歌王」封號的高志鵬，趕流行瘋抓寶。

高志鵬透露，兩箱不同口味的氣泡水來自余祥銓贈送給國會辦公室同仁飲用，也是余祥銓的事業新春，代理品牌寶可夢氣泡水。一開始，余祥銓拿給他看時，他覺得氣泡水的外觀非常可愛，余祥銓告訴他，氣泡水在網路販售供不應求，高志鵬大讚余祥銓有生意眼光。

余祥銓說，抓寶風潮席捲全球，抓準時機，他認為代理精靈寶可夢氣泡水絕對有利可圖，因父親余天擔任民進黨新北市黨部主委，選民服務都請高志鵬幫忙，高志鵬在勤跑基層、忙於選民服務的同時來瓶氣泡水，很解渴。

「寶貝球版（原味）與原版一脈相承，同樣的配方同樣的味道，以海洋深層水為基底配上薄荷，加上綿密氣泡，喝起來類似汽水般的口感，零熱量且富含深海礦物質，更健康」，余祥銓說，這與一般氣泡水不同，有原味與小黃瓜兩種口味，小黃瓜口味在英國颳起旋風。

他說，目前網路銷售狀況不錯，也有人買來收藏，預計農曆春節期間精靈寶可夢氣泡水會正式在某特定超商販售，目前該超商已經預購10萬箱，一手抓寶一手喝氣泡水，他相信寶可夢氣泡水可在台灣掀起熱潮。1060128

(中央社)