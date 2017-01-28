江啟臣：學當個不同的在野黨

國民黨立法院黨團書記長江啟臣說，首次國民黨全面在野，也在學怎麼當一個不一樣的在野黨，而不是「民進黨式的在野黨」，因此衝突與協商間怎麼拿捏，都考驗著黨團幹部。

去年520後，國民黨淪為在野黨，在國會席次上也遠不敵執政的民進黨，身為首次完全在野且席次遠低於民進黨的國民黨團書記長，江啟臣回首他在第9屆第2會期任期中的感想，作為在野黨，即便再理性，不抗爭、不杯葛，但議題設定就是沒辦法如你所願，因為整個設定權是在執政黨的手裡。

在面對各式議題時，江啟臣說，他們一方面要顧及對此議題的想法、態度、立場，另一方面還要去思考民眾的反應與需求；作為在野黨，民意就是黨意，因為沒有執政的包袱與壓力；也在學怎麼當一個不一樣的在野黨，而不是「民進黨式的在野黨」，因此衝突與協商間怎麼拿捏，都考驗著黨團幹部。

江啟臣說，因此是否要佔據主席台、是否要有肢體衝突，以及該堅持到什麼地步，衝突與協商這之間的拿捏，都是考驗。不是說發一個甲級動員，叫大家來就可以，要讓大家知道這為何而戰。

他也說，對內，身為書記長，不希望是什麼事他下了決定，然後黨團成員就要配合，而是要考慮他所下的決定，大家能不能配合，需要站在各立委的立場去思考，議題所帶來的影響為何。而對外，他永遠在思考要戰還是要和，這中間的時間點在哪？以及與其他黨團幹部該如何配合。

江啟臣指出，黨內有立場堅定的立委，認為就是應該要與執政黨抗爭到底，像是日前審查預算，就認為應該強硬的連預算都不要審查；但他認為，作為一個在野黨，中庸理性的力量是會比較長久的，他期待的是一個比較健康的民主的政治的。1060128

(中央社)