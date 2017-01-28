潘政琮初進PGA好新鮮 拚神等級對手

台灣高球好手潘政琮剛進到PGA tour這個高球最高殿堂，整個環境都讓他覺得好新鮮，但他也不斷利用機會學習，希望盡快和這些「神等級」的對手平起平坐。

現年25歲的潘政琮，2006年在杜哈亞運以15歲之齡拿下銀牌，之後選擇到美國闖蕩，2011年進到華盛頓大學，期間曾獲得創當時校史記錄的8座冠軍，並一度登上業餘世界球王的寶座。

同一時期，潘政琮2014年在仁川亞運中，為中華隊拿下個人、團體雙料金牌，在2015年畢業後正式轉入職業。

成為職業球員後，潘政琮選擇美巡為主要戰場，從PGA tour三級的加巡（Mackenzie TOUR）打起，靠著在年終獎金榜排名第2的表現，進到PGA tour次級的威巡（web.com TOUR），再靠年終獎金榜第11名的成績，成功打進PGA tour。

潘政琮在轉入職業後，一步一腳印的打進最高層級的PGA tour，成為繼陳志忠後，27年來台灣的第1人，即便在更高層級的比賽，潘政琮仍持續追求卓越，但他也坦言，進到高球界「大聯盟」，眼前所見的一切都變得很不一樣。

潘政琮說，參加PGA tour起，瞬間感到「升級」的，就是提供給選手的食物變得很好吃，送給選手的禮品也變得更五花八門，「我看過小冰箱、暖爐等小家電，我收下的第一個選手禮是戶外用的火爐，現在還放在美國乾媽家的後院」，潘政琮說。

另外，不同之前在加巡、威巡的比賽，PGA tour舉辦的地方都在大城市，讓他可以看到與以往所見大不相同的景色，包括美輪美奐的酒莊、五光十色的賭城，都是他過去難得接觸的。

2016年底潘政琮低調在台完成終身大事後，2017年將回到美國奮戰。

對此潘政琮說，過去都透過電視、網路等，看到一些高球名將的比賽，現在他跟這些「神等級」的名將要同場較勁，這樣的感覺他還需要適應，但他已經透過各種機會向「老鳥」們學習，期待能讓自己更加進步，並持續挑戰下接下來一道道的關卡。1060128

(中央社)