參訪左營軍區故事館 有回憶有驚奇
籌劃多年的海軍「左營軍區故事館」開館，展示海軍的歷史文物和舊故事及新型戰艦模型，不少退役將領官兵和軍事迷參訪，讓老兵陷入回憶的沉思，也有雀躍不已的驚奇。
海軍在位於高雄左營軍區旁的「四海一家」俱樂部，籌劃設置「左營軍區故事館」，於民國105年5月間開館，吸引不少老兵和軍事迷參訪。
高雄左營是海軍的大本營，齊聚最大的海軍左營軍港、海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊指揮部和海軍軍官學校等，並有獨具眷村文化特色的20多個眷村，形成相當完整的海軍軍事聚落，充滿海軍的故事。
老將領話當年表示，左營以前是日據時代的海軍軍港，二次大戰期間受到美軍猛烈轟炸，左營軍港內有不少沉船，經過海軍人員長年來的努力，才有現在的規模。
很多老兵看到當年海軍的老照片，回憶當年隨海軍自大陸撤退到高雄左營軍港整頓的故事，也有人回憶當年國共海戰捍衛海疆的碧血丹心故事，內心仍澎湃不已。
為傳承與展示海軍人的共同記憶、建軍的艱辛及驕傲，並紀念海軍與高雄左營的深厚淵源，海軍因此在左營軍區旁設置這座「左營軍區故事館」，展示相關設施的模型和地標，並有海軍戰艦、補給艦和登陸艦等各式艦艇模型展品，尤其記憶海軍的老文物十分罕見。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。