參訪左營軍區故事館 有回憶有驚奇

籌劃多年的海軍「左營軍區故事館」開館，展示海軍的歷史文物和舊故事及新型戰艦模型，不少退役將領官兵和軍事迷參訪，讓老兵陷入回憶的沉思，也有雀躍不已的驚奇。

海軍在位於高雄左營軍區旁的「四海一家」俱樂部，籌劃設置「左營軍區故事館」，於民國105年5月間開館，吸引不少老兵和軍事迷參訪。

高雄左營是海軍的大本營，齊聚最大的海軍左營軍港、海軍艦隊指揮部、海軍陸戰隊指揮部和海軍軍官學校等，並有獨具眷村文化特色的20多個眷村，形成相當完整的海軍軍事聚落，充滿海軍的故事。

老將領話當年表示，左營以前是日據時代的海軍軍港，二次大戰期間受到美軍猛烈轟炸，左營軍港內有不少沉船，經過海軍人員長年來的努力，才有現在的規模。

很多老兵看到當年海軍的老照片，回憶當年隨海軍自大陸撤退到高雄左營軍港整頓的故事，也有人回憶當年國共海戰捍衛海疆的碧血丹心故事，內心仍澎湃不已。

為傳承與展示海軍人的共同記憶、建軍的艱辛及驕傲，並紀念海軍與高雄左營的深厚淵源，海軍因此在左營軍區旁設置這座「左營軍區故事館」，展示相關設施的模型和地標，並有海軍戰艦、補給艦和登陸艦等各式艦艇模型展品，尤其記憶海軍的老文物十分罕見。1060128

(中央社)