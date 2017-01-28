太陽能發電 南水局首推阿公店水庫
水利署南區水資源局配合積極發展綠能，推動水利設施結合綠能，首選阿公店水庫，於水庫蓄水範圍設置太陽能光電區，計劃採行浮力式設置，預估每年可以發電600萬度。
南區水資源局副局長連上堯指出，這項綠能發電計劃將分兩階段進行，政府每年約可取得新台幣250萬元的回饋金。
配合政府達成2025年非核家園，打造低碳樂活家園，實踐太陽光電需達20億瓦目標，水資局規劃在水庫湖域設置太陽能發電系統，考量水庫水位變化不大、防洪安全、日照強且天數多及輸配電容量等因素，首選阿公店水庫。
連上堯說，阿公店水庫位處平原，呈淺碟形，水位變化不大，又有兩個排洪設備，排放功能不易受影響，因此計劃在阿公店水庫蓄水範圍設置太陽能光電區，已在105年8月完成招商，預定於106年6月底先完成2.3百萬瓦特，107年底至少完成5百萬瓦特容量設置。
南水局估計兩階段發電量約600萬度，以家庭每月用330度電估算，可供應約1500戶用電。廠商已向台電申請併聯用電。
連本堯指出，阿公店水庫的面積約410公頃，規劃用於設置太陽能板的面積約5公頃，未來將視效益再規劃擴大發電面積。
此外，水資局也規劃於牡丹水庫設置太陽能，陸續召開「牡丹水庫水域型太陽能發電系統」設置事宜研商會議，提出設置牡丹水庫「水上型太陽能發電系統」及「大壩下邊坡設置太陽能光電板」計畫。1060128
(中央社)
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